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DHA YURT - Şehit Uzman Çavuş Çetin, Eskişehir'de toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 16:21 | Son Güncelleme

  TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda dün şehit olan askerlerden evli ve 1 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin (24), memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda dün şehit olan askerlerden evli ve 1 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin (24), memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.
Şehit Uzman Çavuş Recep Çetin için Eskişehir Reşadiye Camii'nde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Eyüp Çetin (53), annesi Sevgi Çetin (45), şehidin eşi Yeter Çetin (23), şehidin kız kardeşi Seda Çetin (19), yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Vali Özdemir Çakacak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, eski bakanlardan Nabi Avcı ile Sema Ramazanoğlu, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka ile çok sayıda kişi katıldı. Şehidin 40 günlük kızı Gökçen Çetin ise tören alanına getirilmedi.
Bakanlar Süleyman Soylu ve Abdülhamit Gül ile, törenin yapıldığı Reşadiye Camii'nin yanında kurulan taziye çadırında bulunan ve oğullarının jandarma yeleğini giyen baba Eyüp Çetin ve anne Sevgi Çetin'e başsağlığı dileklerinde bulundu. Bakan soylu cenaze töreni başlamadan önce de baba Eyüp Çetin'i kendisinin ve bakan Gül'ün yanına getirdi. Eyüp Çetin oğlunun fotoğrafını öpüp tabuta sarıldı.
İl Müftüsü Bekir Gerek, cuma namazının ardından cenaze namazını kıldırdı. Bakanlar Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bir süre şehidin tabutunu askerlerle birlikte taşıdı. Şehidin tabutu daha sonra top arabasına alındı. Baba Eyüp Çetin oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Bakan Soylu baba Çetin'in yanına giderek teselli etmeye çalıştı.
Cenaze törenine katılan kalabalık sık sık "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı. Şehidin tabutu, top arabasından alınıp cenaze aracına konulduğu sırada ise eşi Yeter Çetin, annesi Sevgi Çetin ve şehidin kız kardeşi Seda Çetin tabuta sarıldı.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in cenazesi daha sonra Kanlıpınar Şehitliği'ne götürülerek burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)-

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