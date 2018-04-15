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DHA YURT - Şehit Uzman Çavuş Dursun Pampal son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 18:28 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal (28), memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal (28), memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Pampal'ın cenazesi, uçakla Kayseri'ye oradan da karayolu ile Sarıkaya ilçesine getirildi. Baba evinde helallik alınmasının ardından şehit için ikindi namazından sonra Sarıkaya Barbaros İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi. Tören sırasında şehidin eşi Merve, kızı Elif (2), babası Mehmet, annesi Satı Pampal ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. 2 yaşındaki şehit kızı Elif'in babasının tabutuna ve fotoğrafına dokunarak konuşmaya çalışması törene katılanların duygulu anlar yaşamasına neden oldu. Güçlükle ayakta duran şehit eşi Merve Pampal'da şehit eşinin fotoğrafını öptü. Yozgat Müftü Vekili Süleyman Eroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit, Küçükçalağıl köyü mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Ertuğrul Soysal, Yusuf Başer, Jandarma Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Şehidin annesi ve babasından görüntü
-Şehidin tabutunun taşınması
-Şehit yakınlarının tabuta sarılması
-şehit babası Mehmet Pampal’ın tabuta sarılması
-Şehit eşi Merve(Açık mavi pembe çiçekli esarplı) ve Kızı Elif'ten görüntü
-Şehit eşinin dua etmesi
-Cenaze namazı
-Bakan Özhaseki'den görüntü
-Cenazenin götürülmesi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber:Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

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