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DHA YURT - ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEMLEKETİ SAKARYA'YA UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 00:38 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Hudut kırsalında, PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş (27) için Ahmed-i Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Hudut kırsalında, PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş (27) için Ahmed-i Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, 12'nci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dualar okundu. Tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın cenazesi Sakarya'nın Karasu ilçesine uğurlandı.

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-Şehit uğurlama töreni

Haber- Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA)

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