DHA YURT - SEL FELAKETİ BİR KÖYÜ HARABEYE ÇEVİRDİ

BURSA'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan ve Doğancı Köyü'nde yaşanan sel felaketinde evleri su bastı, 5 ev kullanılmaz hale geldi. Ev ve ahırlardaki kısmi göçükler nedeniyle çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan telef oldu. Evleri zarar gören bazı vatandaşlar ise geceyi dışarıda geçiriyor.

Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış nedeniyle Orhaneli yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sebebi ile yol çökerken, Nilüfer Çayı taşarak su baskınına yol açtı. 7 saattir kapalı olan Bursa-Orhaneli yolunda; AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, İtfaiye, Nilüfer Arama Kurtarma ve Karayolları Ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Yol üzerinde enkaz altında kalan araçlar ve moloz yığınları, kepçelerle kaldırılıyor. Ekipler, enkaz altındaki araçlarda kişi ya da kişilerin olma ihtimaline karşı arama-tarama çalışmalarını sürdürüyor. Bursa-Orhaneli yolu tamamen trafiğe açıldı.

5 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bursa-Orhaneli yolu üzerine bulunan Doğancı Köyü heyelan ve sel felaketinden en çok etkilenen bölge oldu. Sel nedeniyle dere yatağında bulunan 5 ev kullanılamaz hale geldi. Evlerin bazı bölümlerinde göçükler oluşurken, 6 otomobil enkaz altında kalarak zarar gördü. Sel nedeniyle çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan da telef oldu.