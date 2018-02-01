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DHA YURT Şemdinli'de PKK'dan havanlı saldırı: 2 şehit, 2 yaralı/EK

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 18:48 | Son Güncelleme

GENELKURMAY: SALDIRI IRAK'IN KUZEYİNDEKİ UNSURLARIMIZA YAPILDI

Genelkurmay Başkanlığı, daha önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesindeki askeri üs bölgesine yapıldığı bildirilen 2 askerin şehit olduğu 2 askerin yaralandığı saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırının Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesindeki unsurlara yapıldığı belirtilerek şöyle denildi: "1 Şubat 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

Haber:ŞEMDİNLİ(HAKKARİ),(DHA)

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