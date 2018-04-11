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DHA YURT - Serik’te silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 23:31 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Serik ilçesinde iki komşu arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Hasan Borucu (26) ve İsmet Korkmaz (49) yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

ANTALYA’nın Serik ilçesinde iki komşu arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Hasan Borucu (26) ve İsmet Korkmaz (49) yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

Serik’e bağlı Kozağacı Mahallesi Elmalı mevkiinde oturan ve aralarında daha önceden husumet olduğu öne sürülen iki komşu olan S.A. ile Hasan Borucu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iddiaya göre S.A. yanındaki ruhsatsız tabancayla Hasan Borucu ile yanındaki kardeşi Hakan Borucu (24), İsmet Korkmaz ve Ahmet Memiş’e (24) ateş etti. S.A. olay yerinden kaçarken, durumu ağır olan Hasan Borucu ile İsmet Korkmaz çevredekilerin yardımıyla Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hasan Borucu ile İsmet Korkmaz hastanede yaşamını yitirdi. Cenazeler yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna konuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ise kalçasından vurulan Ahmet Memiş’i ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne, sağ bacağından vurulan Hakan Borucu’yu da ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Ahmet Memiş ilk müdahalesinin ardından Antalya’ya sevk edildi.

Haberi alıp hastaneye gelen Hasan Borucu ve İsmet Korkmaz’ın yakınları gözyaşı döktü. Polis ise herhangi bir olayın çıkmaması için hastanede ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheli S.A. ise polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan S.A.’nın polis merkezine götürüldüğü ve işlemlerinin sürdüğü belirtildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Hastaneden görüntüler
- Ambulans görüntüsü
- Ölen İsmet Korkmaz ve Hasan Borucu'nun fotoğrafı

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

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