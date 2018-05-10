DHA YURT - Servisten inerken ayağı takılan öğrenci minibüsün altında kalıyordu

ADIYAMAN'da, öğrenci servisinden indiği esnada ayağı takılan kız öğrenci, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olay, öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Öğrenci servisinden inmeye çalışan ilkokul öğrencisi, minibüs durmadan inmek istediği esnada ayağı takılınca aracın altına girdi. Durumu fark eden sürücünün aracı durdurmasıyla olası facianın önüne geçildi. Minibüsün altından çıkan küçük kıza çevredekiler müdahale etti. Yaşanan o anlar ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------------------
- Güvenlik kamerası
- Öğrencinin minibüsten inmesi
- Öğrencinin ayağı takılması ve minibüsün altına girmesi
- Çevredeki vatandaşların yardım etmesi
- Genel ve detay görüntüler
Haber: Mahir ALAN -Kamera-ADIYAMAN-DHA)
Irak'ta seçimlere müdahale etmek için kullanılacak milyonlarca dolara el konuldu
Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!
Konya'da mayıs ayında kar sürprizi
Trump 5 IŞİD üyesinin yakalandığını açıkladı! Ancak Türkiye'ye teşekkür etmeyi unuttu
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
'Yaşamaktan bıktım' demiş, ötenazi istemişti! Ölmeden önce son kez konuştu
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Zabıta 'vurun' dedi, kalabalık linç etti!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Okuyucu Yorumları 0 yorum