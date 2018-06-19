HABER

DHA YURT - Siirt'te mayınlı tuzak: 1 şehit, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 07:10 | Son Güncelleme

SİİRT'in Eruh İlçesi'ne bağlı Dağdöşü Köyü kırsalında devriye görevindeki askeri araç daha önceden PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayına çarptı.

SİİRT'in Eruh İlçesi'ne bağlı Dağdöşü Köyü kırsalında devriye görevindeki askeri araç daha önceden PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayına çarptı. Mayının infilak etmesi sonucu, yaralanarak hastaneye kaldırılan 3 askerden biri şehit oldu.
Eruh'ta Dağdöşü Köyü kırsalında devriye görevindeki askeri araç teröristlerce daha önceden yola döşenen mayına bastı. Mayının infilak etmesi sonucu, araçta bulunan 3 uzman çavuş ağır yaralandı. Yaralılar askeri helikopterle Siirt 3. Komando Tugayı'na getirildikten sonra ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı. Yaralı askerlerden biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Yaralı askerlerin hastaneye getirilmesi
Haber-Kamera: Turan KOYUNCU / SİİRT,(DHA)

PARTNERBöylesi görülmedi! Tam 2 kilo...Böylesi görülmedi! Tam 2 kilo...
Siirt'te askere hain tuzak: 1 şehit, 2 yaralıSiirt'te askere hain tuzak: 1 şehit, 2 yaralı
Erdoğan'ın teknoloji programında dikkat çeken görüntüErdoğan'ın teknoloji programında dikkat çeken görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimine günler kala İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Manisa’nın Salihli ilçesinde 250 kişi istifa etti

24 Haziran seçimine günler kala İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Manisa’nın Salihli ilçesinde 250 kişi istifa etti

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Konyaspor, Aykut Kocaman'dan haber bekliyor

Konyaspor, Aykut Kocaman'dan haber bekliyor

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Bahçeli: FOX TV gözden geçirilmeli

Bahçeli: FOX TV gözden geçirilmeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kandil taktiği deşifre oldu! Teröristler bölündü, rehineler kaçırıldı

Kandil taktiği deşifre oldu! Teröristler bölündü, rehineler kaçırıldı

Şehit annesine CHP'lilerden çirkin saldırı!

Şehit annesine CHP'lilerden çirkin saldırı!

İstanbul'da sağanak yağmur! Otomobiller su altında kaldı

İstanbul'da sağanak yağmur! Otomobiller su altında kaldı

Siirt'te askere hain tuzak: 1 şehit, 2 yaralı

Siirt'te askere hain tuzak: 1 şehit, 2 yaralı

Erdoğan'ın teknoloji programında dikkat çeken görüntü

Erdoğan'ın teknoloji programında dikkat çeken görüntü

Aydın'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Aydın'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.