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DHA YURT - Siirt'te mayınlı tuzak: 3 asker yaralı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 04:37 | Son Güncelleme

SİİRT'in Eruh İlçesi Dağdöşü Köyü kırsalında devriye görevindeki askerilerin mayına basması sonucu 3 asker yaralandı.

SİİRT'in Eruh İlçesi Dağdöşü Köyü kırsalında devriye görevindeki askerilerin mayına basması sonucu 3 asker yaralandı. Yaralı askerler Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yaralı askerlerin hastaneye getirilmesi
Haber-Kamera: Turan KOYUNCU / SİİRT,(DHA)
(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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