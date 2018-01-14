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DHA YURT Sınıra askeri sevkiyat (3)

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 15:54 | Son Güncelleme 25 dakika önce

OĞULPINAR'DA SESSİZLİK HAKİM

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu'nda sessiz bekleyiş gün boyu sürdü. Karakola lojistik ihtiyaçlar için araçların girip çıktığı gözlendi. Karakolun bulunduğu Oğulpınar Mahallesi'nde ise operasyon beklentisi merak uyandırdı. Köylüler zaman zaman sınır karakolunun olduğu bölgeye gelip sınırı çıplak gözle izleyip döndü. Öte yandan askerler de Oğulpınar Mahallesi'nde önlem alarak karakol bölgesine yabancı araç ve gazetecilerin geçişine izin vermedi. Bu arada Oğulpınar Hudut Karakolu'nda çok sayıda askeri aracın beklediği görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Oğulpınar karakolu detay

-Karakol önünde bekleyen askeri araçlar

-Askeri araçlardan detaylar

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY (DHA)

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