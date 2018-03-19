HABER

DHA YURT - Sınırdaki nöbet kulübesine roketli saldırı: 18 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 19:26 | Son Güncelleme

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde askerlerin nöbet kulübesine roketli saldırı düzenlendi.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde askerlerin nöbet kulübesine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, topçu birliklerince ateş altına alınan 18 terörist etkisiz hale getirildi.
Suriye'nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden Ceylanpınar sınırında askerlerin görevli olduğu nöbet kulübesine yönelik roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda, roket boş alana isabet edip patlarken, yaralanan olmadı. Olayın ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, roketin atıldığı bölgeyi ateş altına aldı ve terörist grubundaki 11 terörist öldürüldü, 7'si ise yaralandı. 18 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------------------------
- Teröristler tarafından silahlı ve roketli saldırıya uğrayan nöbet kulübesi
- Sınırda hattında gözlem yapan silahlı askeri araçlar
- PKK/YPG terör mevzisi
- Sınırdan genel detay görüntüler
- Ağır silah sesi
- PKK/YPG mevzisinden çıkan hafif dumanlar
- Sınırdan detay görüntüler
- Askeri araç kirpiden Rasulayn terör mevzilerine yapılan atışlar
- Silah sesleri
- Genel görüntü detayı
- Tepe üzerine kurulan terör mevzileri

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 267 MB
Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA,(DHA)

Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!
Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda karar!Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda karar!
Çavuşoğlu canlı yayında gazeteciyi fırçaladıÇavuşoğlu canlı yayında gazeteciyi fırçaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Sınıfa gizli kamera yerleştirdi! Öğretmenin görüntüleri olay yarattı

Sınıfa gizli kamera yerleştirdi! Öğretmenin görüntüleri olay yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!

TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!

Tartışılacak uygulama! Alkol satana ekmek yok

Tartışılacak uygulama! Alkol satana ekmek yok

Teröristlerin saldırısına jet yanıt! Hepsi öldürüldü

Teröristlerin saldırısına jet yanıt! Hepsi öldürüldü

Milli Piyango sorgula - 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

Milli Piyango sorgula - 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

Diyarbakır Valiliği'nden flaş nevruz kararı

Diyarbakır Valiliği'nden flaş nevruz kararı

Bakanlık uyardı! Milyonları ilgilendiren açıklama

Bakanlık uyardı! Milyonları ilgilendiren açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.