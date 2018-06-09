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DHA YURT - Şırnak şehidi Uslu, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 19:27 | Son Güncelleme

ŞIRNAK’ta şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Said Uslu (29) memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde cami bahçesinde toprağa verildi.

ŞIRNAK’ta şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Said Uslu (29) memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde cami bahçesinde toprağa verildi.
Şırnak'ın Güneyçam köyü Kaval Dağı mevkisinde PKK’lı teröristlerin uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Said Uslu’nun Türk bayrağına sarılı naaşı Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak Karayaka beldesindeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından, evlerinin yakınında şehidin dedesi Hadin Uslu'nun 2004 yılında yaptırdığı ve kendi adı verilen camiye getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Şırnak’tan uçakla birlikte gelen silah arkadaşlarının omuzlarında evlerinden alınarak tören alanına konuldu.
Bir ay önce nikah kıydığı, gelecek ay sonunda ise düğün yapmaya hazırlandığı Şeymanur Kavuncu Uslu da elinde şehidin fotoğrafıyla cenaze evine geldi. Şehidin annesi Abide Uslu, oğlunun tabutuna sarılarak, 'İntikamın alınacak yavrum, beni de al yanına'' diyerek göz yaşı döktü. Şehidin babası Ahmet Uslu ve kardeşi Abdülhadi Uslu da tabuta sarılarak büyük üzüntü yaşadı.
Şehid Uslu'nun cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Tokat Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Tokat milletvekilleri Zeyid Aslan, Celil Göçer, Yusuf Beyazıt, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile birlikte yaklaşık binlerce kişi katıldı. Şehit polisin naaşı Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı. Özel Harekat Polis Memuru Said Uslu 2013’te vefat eden dedesinin de mezarının bulunduğu caminin bahçesinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin beldeye getirilişi
-Evinin önünde helallik alınması
-Annesinin üzüntüsü ve sözleri
-Cenazenin camiye getirilişi
-Cenaze namazının kılınması
-Törene katılanlar
-Cenazenin defnedilmesi

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

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