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DHA YURT; SOKAK ÇATIŞMALARINI ORGANİZE EDEN PKK'LI TERÖRİST, TÜRKİYE'YE GİRERKEN YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 17:15 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Sur ve Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015'teki terör operasyonları sırasında, sokak çatışmalarını organize eden ve Şırnak'ta Fen Lisesi'ne bombalı saldırı düzenleyen PKK'lı terörist Sezer Duruk (30), terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye'nin Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geçmeye çalışırken yakalandı.

DİYARBAKIR'ın Sur ve Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015'teki terör operasyonları sırasında, sokak çatışmalarını organize eden ve Şırnak'ta Fen Lisesi'ne bombalı saldırı düzenleyen PKK'lı terörist Sezer Duruk (30), terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye'nin Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geçmeye çalışırken yakalandı.
Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda, terör örgütü PKK/PYD/YPG denetimindeki Haseke'nin Resulayn ilçesinden Türkiye'ye terör örgütü mensuplarının geçmeye çalışacağı bilgisiyle harekete geçti. Ekipler, hudut hattında alınan güvenlik önlemlerini artırıp çalışma yaptı. Ceylanpınar'ın Maden Mahallesi'nden geçen sınır hattında önlem alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden 2 sahte kimlik çıktı. Yapılan incelemede şüphelinin, Adana 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak', Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'terör örgütü propagandası yapmak' ve Van 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından aranan PKK'lı terörist Sezer Duruk olduğu belirlendi. Duruk'un ayrıca, 2015'teki terör operasyonları sırasında, Diyarbakır'ın Sur ve Şırnak'ın Cizre ilçesinde sokak çatışmalarını organize edip, Şırnak'ta Fen Lisesi'ne bombalı saldırı düzenlediği de tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sezer Duruk, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü
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- Şanlıurfa adliye bahçesi
- Şanlıurfa adliyesine jandarma eşliğinde çıkarılan terörist
- Genel detay görüntüler
Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 6,23 MB

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