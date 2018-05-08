DHA YURT - Sokakta eşini döven şüpheliye tutuklama (2)

VALİ TALİMAT VERDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"07.05.2018 günü haber kanallarında aynı olay ile ilgili ‘Manavgat İlçesinde Kadına Şiddet’ başlıklı görüntülerin yayınlanmasının ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun görüntüleri ihbar kabul ederek kadına şiddetin kabullenebilir bir yanının olmadığını, olayla ilgili görüntülerin incelenerek elde edilen delillerle şüpheli Mustafa Göğebakan'ın yeniden yakalanması için çalışmaların ivedi başlatılması talimatı doğrultusunda; şüpheli Mustafa Göğebakan Cumhuriyet Savcılığından çıkartılan yakalama emrine istinaden 08.05.2018 günü tekrar yakalanarak hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır."

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

