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DHA YURT - Sokakta yürüyen travestiye bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 06:44 | Son Güncelleme

ADANA'da Cansu Cerit (39) isimli travesti, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

ADANA'da Cansu Cerit (39) isimli travesti, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.
Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede yürüyen Cansu Cerit isimli travesti, arkadan yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından kalçasından bıçaklandı. Cerit, bıçak darbesiyle yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Yoldan geçen bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Cerit'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Cerit'in verdiği ilk ifadede, saldırganın arkadan yaklaştığı için göremediğini söylediği öğrenildi. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yaralı Cansu Cerit, yerde yatarken
- Cerit'in 'yardım edin' diye acıyla inlemesi
- Polis ekibinin olay yerine gelmesi
- Ambulanstan görüntü
- Sağlık görevlilerinin yaralıya müdahale etmesi
- Yaralı Cerit'in sedye ile ambulansa taşınması
- Ambulansın olay yerinden ayrılışı
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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