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DHA YURT - Sondaj gemisi 'Fatih' Akdeniz'e uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 18:29 | Son Güncelleme

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akdeniz'e uğurlanan Türkiye'nin ilk sondaj gemisinin ismini 'Fatih' olarak açıklayarak, ikinci geminin de Karadeniz'de olacağını, denizlerde karış karış arama yapılacağını söyledi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akdeniz'e uğurlanan Türkiye'nin ilk sondaj gemisinin ismini 'Fatih' olarak açıklayarak, ikinci geminin de Karadeniz'de olacağını, denizlerde karış karış arama yapılacağını söyledi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Beldeport Limanı'ndaki sondaj gemisi hazırlıkları tamamlanarak Akdeniz'e Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı törenle uğurlandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Akdeniz'de yapacağı petrol arama çalışmalarında kullanılacak gemi, yaklaşık 6 ay önce Norveç'ten İzmit Körfezi'ne ulaştı. 6 ayda hazırlık çalışmaları tamamlanan 'Deepsea Metro2' olan geminin adı 'Fatih' olarak değiştirildi.

Bakan Albayrak törende yaptığı konuşmada geminin adını 'Fatih' olarak açıklayarak, "Fatih Sultan Mehmet bir çağı kapatıp yeni bir çağı açtıysa, Fatih gemimiz de bugün vira bismillah diyerek Türk petrol ve gaz arama sondajcılığında yeni bir çağ açacak. Gittiğimiz yerlerden tüm ulusumuzu sevindirecek güzel haberlerle dönmesini bekliyoruz. Bugün hakikaten gururluyuz. Enerji tarihinde yeni bir milada hep birlikte şahitlik ediyoruz. Artık kendi sondaj gemimizle, kendi mühendisimiz ve yerli ekipmanlarımızla derin deniz sondajlarımıza başlıyoruz. 1970'lerde başlayan deniz sondajcılığı hayali yerli ekipman ve insan eksikliği nedeniyle hep eksik kaldı. Hep bu alanda uluslararası şirketlerin eline baktık. Aradan geçen bu sürede çok ama çok mesafeler kat ettik. Alt yapıya, beşeri sermayeye yoğun yatırım yaptık. Bugün hamdolsun emeklerimizin karşılığını aldığımız tarihi bir gün olarak kayda geçiyor" dedi.

'KÜRESEL ANLAMDA BU SEKTÖRDE DANA ETKİN BİR KONUMA ULAŞACAĞIZ'

Sondaj operasyonlarının yönetiminin ağırlıklı olarak Türk mühendisleri tarafından yürütüleceğini belirten Bakan Albayrak, "Dünyanın en gelişmiş deniz sondaj gemisi ile artık biz de küresel anlamda bu sektörde daha etkin bir ülke konumuna ulaşacağız. Teknolojik alt yapı ve iş güvenliği ekipmanları noktasında da dünyanın en üst klasmanındaki gemimizle özellikle Akdeniz ve Karadeniz'deki varlığımız çok daha fazla hissedilecek. 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabilme kabiliyeti ile derin deniz sondajları noktasında yeni rekorlara imza atacağız. Denizlerde petrol ve doğalgaz neredeyse Fatih gemimizi oraya gönderip kuyularımızı kazmaya başlayacağız. Haklarımız doğrultusunda Akdeniz ve Karadeniz'de petrol arayacağız" diye konuştu.

Bakan Albayrak ikinci geminin TPAO'nun portföyüne katacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu stratejiye bir gemi yeter mi? Yetmez. O zaman dedik bir Akdeniz'de bir de Karadeniz'deyse ikinci gemimizi de inşallah Fatih'in yanına en kısa sürede ekleyerek iki gemimizle tıpkı Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin gibi, Fatih'in yanına da bir kardeş ona da böyle bir güzel bir inşallah koyduktan sonra üç tarafı denizlerle çevrili ama denizlerinde aktif olmayan o eski Türkiye'ye nazire yaparcasına petrol doğalgaz aramacılığında denizlerimizde karış karış denizlerimizi arayacağız. İkinci sondaj gemimizi de bu yıl içerisinde inşallah TPAO Enerji Bakanlığı portföyümüze katacağız."

Bakan Albayrak, daha sonra geminin kaptanı ile görüşme yaptı. Gemi, törenin ardından demirli bulunduğu limandan Akdeniz'e doğru hareket etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) -

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