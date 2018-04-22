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DHA YURT - Stadyum otoparkında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 01:20 | Son Güncelleme

KONYA Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 ağır kadın yaralandı.

KONYA Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 ağır kadın yaralandı. Ağır yaralanan kadınlardan birinin Şüpheli Fevzi A.'nın kız kardeşi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında meydana geldi. İddiaya göre Fevzi A., arkadaşı Yaşar Telli'nin dini nikahlı eşi Ceylan Polat ve kız kardeşi Sevgi A.'nın içinde olduğu park halindeki 06 BG 386 plakalı otomobilin yanına geldi. Burada arkadaşı Yaşar Telli ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Fevzi A., belindeki tabancayı çıkartarak Yaşar Telli onun dini nikahlı eşi Ceylan Polat ve kendi kız kardeşi Sevgi A.'ya kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Yaşar Telli, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybederken, çeşitli hastanelere kaldırılan iki kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli Fevzi A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Haber: Hasan DÖNMEZ-Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)

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