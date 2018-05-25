HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

DHA YURT - SULAMA KANALINA DÜŞEN KİŞİYİ, PAZAR ESNAFI KURTARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 03:47 | Son Güncelleme

ADANA'da henüz bilinmeyen bir nedenle Devlet Su İşleri'ne ait (DSİ) sulama kanalına düşen Ömercik Canlı'yı (40), pazar esnafı Süphan Akan (22) tarafından kurtardı.

ADANA'da henüz bilinmeyen bir nedenle Devlet Su İşleri'ne ait (DSİ) sulama kanalına düşen Ömercik Canlı'yı (40), pazar esnafı Süphan Akan (22) tarafından kurtardı.
Olay, gece yarısı merkez Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömercik Canlı'nın köprüden sulama kanalına düştüğünü gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekipleri ile 112 Acil Servis'e bildirdi. Fatih Semt Pazarı'nda tezgah kurmakta olan Süphan Akan, vatandaşların bağrışmalarını duyunca sulama kanalının kıyısına geldi. Akan, gecenin karanlığında kanala atlayarak, suyun içinde sürüklenen Canlı'yı yakaladı. Canlı, diğer pazar esnafı ve itfaiye erlerinin uzattığı halat yardımıyla kanala düştüğü yerden yaklaşık 200 metre uzaklıkta sudan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Canlı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Canlı'nın hastanedeki tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Yerde yatan Ömercik Canlı'dan görüntü
- Canlı'nın sedyeye alınması
- Canlı'nın sedye ile ambulansa taşınması
- Canlı'nın ambulansın içinde görüntüsü
- Canlı'lı kurtaran Süphan Akan ile röp.
- İtfaiye aracının gidişi
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 02'06" - BOYUT: 128 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

PARTNERJet Li'nin son hali şaşırttıJet Li'nin son hali şaşırttı
İnce CNN Türk'e çıktı, program Twitter dünya sıralamasında 1. olduİnce CNN Türk'e çıktı, program Twitter dünya sıralamasında 1. oldu
Sarıyer'de denize düşen asker bulunamadıSarıyer'de denize düşen asker bulunamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Adnan Oktar'ın iftar sofrası şoke etti! 'Cennet sofrası'

Adnan Oktar'ın iftar sofrası şoke etti! 'Cennet sofrası'

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İnce CNN Türk'e çıktı, program Twitter dünya sıralamasında 1. oldu

İnce CNN Türk'e çıktı, program Twitter dünya sıralamasında 1. oldu

Sarıyer'de denize düşen asker bulunamadı

Sarıyer'de denize düşen asker bulunamadı

Avukatın üzerine yürüyen edilen hakime inceleme

Avukatın üzerine yürüyen edilen hakime inceleme

Sivas'ta İYİ Parti İl Başkanlığı'nda bıçaklı kavga! Milletvekili adayı gözaltında

Sivas'ta İYİ Parti İl Başkanlığı'nda bıçaklı kavga! Milletvekili adayı gözaltında

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.