DHA YURT - SULAMA KANALINA DÜŞEN KİŞİYİ, PAZAR ESNAFI KURTARDI

ADANA'da henüz bilinmeyen bir nedenle Devlet Su İşleri'ne ait (DSİ) sulama kanalına düşen Ömercik Canlı'yı (40), pazar esnafı Süphan Akan (22) tarafından kurtardı.
Olay, gece yarısı merkez Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömercik Canlı'nın köprüden sulama kanalına düştüğünü gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekipleri ile 112 Acil Servis'e bildirdi. Fatih Semt Pazarı'nda tezgah kurmakta olan Süphan Akan, vatandaşların bağrışmalarını duyunca sulama kanalının kıyısına geldi. Akan, gecenin karanlığında kanala atlayarak, suyun içinde sürüklenen Canlı'yı yakaladı. Canlı, diğer pazar esnafı ve itfaiye erlerinin uzattığı halat yardımıyla kanala düştüğü yerden yaklaşık 200 metre uzaklıkta sudan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Canlı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Canlı'nın hastanedeki tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yerde yatan Ömercik Canlı'dan görüntü
- Canlı'nın sedyeye alınması
- Canlı'nın sedye ile ambulansa taşınması
- Canlı'nın ambulansın içinde görüntüsü
- Canlı'lı kurtaran Süphan Akan ile röp.
- İtfaiye aracının gidişi
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 02'06" - BOYUT: 128 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)
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