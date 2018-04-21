DHA YURT - Takla atan kamyonetin sürücüsü öldü

KARABÜK'te, korkuluklara çarpıp takla atan kamyonetin sürücüsü Yunus Yüzbaşılar (27) yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Safranbolu çevre yolu Beşbinevler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yunus Yüzbaşılar yönetimindeki 78 AC 927 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki korkuluklara çarpıp takla attı. Araçtan fırlayan Yunus Yüşbaşılar ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Yunus Yüzbaşılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kamyonetten görüntü
-Polisin meraklı vatandaşları uzaklaştırması
- Genel ve detay
Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)
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