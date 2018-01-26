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DHA YURT Tal Abyad'daki teröristler sınırda görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 17:36 | Son Güncelleme 31 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesinin karşısında bulunan Tal Abyad'da bulunan terör örgütü PKK/YPG'li bir grup terörist, gümrük binasındaki inşaat malzemelerini taşırken görüntülendi. Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tal Abyad'ın Türkiye sınırında bulunan Suriye'ye ait olan ve şu an kullanılmayan gümrük binasına gelen 5 terörist, çıktıkları çatıdaki inşaat malzemelerini aşağıya atıp bir kamyonete yükledi. Sınırda görüntülenen teröristler, yükledikleri inşaat malzemelerini götürdü. Teröristlerin, malzemeleri yeni yapacakları kontrol noktasında kullanacakları öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Akçakale gümrük kapısı

- Tal Abyad gümrük binası

- Terörist grubu

- Malzemelerin çatıdan aşağıya atılması

- Malzemelerin kamyonete bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 119 MB

Haber-Kamera: Hadi KURT/ŞANLIURFA,(DHA)

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