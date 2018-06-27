DHA YURT - Tekirdağ'da dolu ve yağmur etkili oldu (2)

DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİNİ SU BASTI
Tekirdağ'da aniden bastıran şiddetli yağmur ve ardından kısa süreli dolu yağışı sırasında Ortacami Mahallesi'nde bulunan Tekirdağ Devlet Hastanesi giriş katını su bastı. Acil servis ve laboratuvar bölümlerinin bir kısmı suyla kaplanırken, acil servisteki bazı hastalar üst kattaki servislere alındı. Hastanenin giriş katında biriken sular işçiler tarafından tahliye edildi. İşçiler suları tahliye ettikten sonra servislerde temizlik çalışmalarında bulundu. Bu arada şiddetli yağış nedeniyle Tekirdağ il merkezinde bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Devlet Hastanesi acil servisi
Hastane tabelası
Acilin girişindeki su birikintileri
Suyla kaplı acil servis girişi
İşçilerin suyu temizlemesi
İşçilerin çalışmalarından detaylar
Hasta yakını ile röp.
Hastane ve çevresinden detaylar
Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN /TEKİRDAĞ,(DHA)
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