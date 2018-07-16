DHA YURT - TEL ABYAD'DAKİ PYD/YPG FLAMALARI KÜÇÜĞÜYLE DEĞİŞTİRİLDİ

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PKK denetimindeki Suriye'nin Tel Abyad kentine daha önce asılan PYD/YPG flamaları, daha küçükleriyle değiştirildi.
Akçakale'nin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tel Abyad'ın yüksek yerlerine, daha önce ABD bayrakları asılmıştı. Bir süre sonra kaldırılan bu bayrakların ardından yerine PYD/YPG flamaları asıldı. Akçakale'nin Hürriyet Mahallesi'nden de görülen flamalar, bugün indirilerek yerine daha kaçükleri asıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Sınırda nöbet tutan askerler
- Yeni asılan PYD flması
- Telebyad sınır kapısı
- Akçakale sınır kapısı
- Nöbetçi kulubesi ve askeri araçlar
Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA (DHA)
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