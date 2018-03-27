DHA YURT -  Tel Rıfat kasabasında kontrol TSK ve ÖSO'da (İLK GÖRÜNTÜ)

ZEYTİN Dalı Harekâtı kapsamında Afrin merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından gözlerin çevrildiği Tel Rıfat kasabası da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolüne geçti. ÖSO birlikleri sosyal medya hesaplarından Tel Rıfat bölgesinden paylaştığı görüntüleri paylaştı.
TSK ve ÖSO tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin merkezi, 6 beldesi ve yüzlerce köyde kontrolün sağlanmasının ardından gözler, Afrin ile Münbiç arasında yer alan stratejik öneme sahip Tel Rıfat kasabasına çevrilmişti. Afrin'in ardından yeni hedef olarak belirlenen ve 2 yılı aşkın süredir terör örgütü PYD/PKK denetiminde olan Tel Rıfat'ı, dün geceden itibaren teröristler terk etti. Yerel kaynaklar, bu sabahtan itibaren Tel Rıfat'a giren ÖSO güçlerinin, teröristlerin kaçtığı kasabada direnişle karşılaşmayarak kontrolü sağladığını bildirdi.
Münbiç bölgesine giden teröristlerin terk ettiği Tel Rıfat'ta kontrolün sağlanmasının ardından TSK birlikleri tuzaklanmış patlayıcı arama, tarama ve imha çalışması başlattı. ÖSO birlikleri sosyal medya hesaplarından Tel Rıfat bölgesinden paylaştığı görüntüleri paylaştı.
Görüntü Dökümü
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-ÖSO birliklerinin Tel Rıfat bölgesinde çektiği ve sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüleri
Haber: GAZİANTEP (DHA)
Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı
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