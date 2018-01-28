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DHA YURT: TERÖR MEVZİLERİ F16 İLE VURULDU

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 18:39 | Son Güncelleme 15 dakika önce

Hatay'ın Hassa ilçesi Suriye sınırında terör mevzileri, Türk F-16 savaş uçaklarıyla vuruldu.

Havanın kararmaya başlamasına yakın saatlerde Türk savaş uçakları, hedefteki yerleri bombaladı. Vurulan terör mevzilerinden yükselen dumanlar, ilçenin birçok noktasından görüldü. Savaş uçakları, daha sonra sınır bölgesinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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Terör mevzilerini vurulma anı

-Vurulan yerden çıkan ateş ve yükselen dumanlar

-F-16 lardan görüntü

Çağlar ÖZTÜRK-Erhan TEKTEN-Emrah GÜL/HASSA (Hatay), (DHA)

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