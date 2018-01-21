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DHA YURT Terör örgütü PKK/YPG'den Azez'e havanlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 01:12 | Son Güncelleme 3 saat önce

SURİYE'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden Azez ilçesine havanla aralıklarla saldırı düzenlendi. Teröristlerin bulunduğu mevziler, Türk topçusu tarafından ateş altına alındı.

Afrin'deki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden saat 22.00 sıralarında Azez İlçe merkezine havan atışları yapıldı. Havan mermileri ilçe merkezine düşerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Afrin sınırında konuşlu ÖSO güçleri, saldırıya anında karşılık verdi.

PYD MEVZİLERİ OBÜSLERLE ATEŞ ALTINA ALINDI

Azez İlçe merkezine havanla saldıran teröristlerin bulunduğu Afrin'in Minnag ve Marane bölgelerindeki mevziler, Kilis sınırında konuşlu topçu birlikleri tarafından fırtına obüsleriyle yoğun ateş altına alındı.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ/AZEZ (Suriye), (DHA)

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