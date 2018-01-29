DHA YURT Teröristlerin revir olarak kullandığı sığınak bulundu-YENİDEN

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, teröristlerden arındırılan Afrin kırsalında, teröristlerin gizlendiği yerlerde mayın ve bomba araması yapılıyor. Askerler tarafından arama sırasında teröristlerin gizlendiği bir sığınak bulundu. Revir olarak kullanıldığı belirtilen sığınakta, dolar ,avro ile çok miktarda tıbbı malzeme ve ilaç ele geçirildi. Çatışmada yaralanan YPG'li teröristlerin, sığınağa getirilerek burada tedavi edildikleri öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Revir olarak kullanılan sığınak
- Sığınaktaki para, tıbbi malzeme ve ilaçlar
- Genel ve detay görüntüler
Haber: Murat VAROL- KAMERA: KİLİS,(DHA)
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