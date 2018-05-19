HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

DHA YURT - TIR'a çarpan otomobil ikiye bölündü; 3 kadın öldü, 2 kişi ağır yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 17:58 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta tomruk yüklü TIR'a arkadan çarpıp ikiye bölünen otomobildeki 3 kadın öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta tomruk yüklü TIR'a arkadan çarpıp ikiye bölünen otomobildeki 3 kadın öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun karayolundaki Beşoluk mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, önünde ilerleyen tomruk yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmayla birlikte ikiye bölünen otomobildeki 3 kadın olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

PARTNERBüyük fiyasko sonrası sessizliğini bozdu!Büyük fiyasko sonrası sessizliğini bozdu!
Artvin'e 50 bin zeytin fidanı dikildiArtvin'e 50 bin zeytin fidanı dikildi
Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

ÖDP'li Alper Taş CHP'den aday olmaktan vazgeçti!

ÖDP'li Alper Taş CHP'den aday olmaktan vazgeçti!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!

Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!

MHP'nin aday listesinde dikkat çeken isim! 'Hamido' lakaplı Hamit Fendoğlu'nun yeğeni aday oluyor!

MHP'nin aday listesinde dikkat çeken isim! 'Hamido' lakaplı Hamit Fendoğlu'nun yeğeni aday oluyor!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

Bursa'da gece yarısı kendi ailesini katletmişti! Zanlının sözleri kan dondurdu!

Bursa'da gece yarısı kendi ailesini katletmişti! Zanlının sözleri kan dondurdu!

Fransız askerlerinden YPG/PKK'ya topçu desteği

Fransız askerlerinden YPG/PKK'ya topçu desteği

Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? Uzmanlarında Ramazan'da iftar ve sahur önerileri

Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? Uzmanlarında Ramazan'da iftar ve sahur önerileri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.