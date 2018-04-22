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DHA YURT; TIR'la çarpışan minibüsteki asker ve korucular yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 13:21 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, çarşı iznine çıkan uzman erbaş ve korucuları taşıyan minibüs ile bir TIR kavşakta çarpıştı.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, çarşı iznine çıkan uzman erbaş ve korucuları taşıyan minibüs ile bir TIR kavşakta çarpıştı. Saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada, uzman erbaş ve eğitim verilen korucular yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere taşındı.

Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)

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