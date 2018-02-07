DHA YURT - Tosya'da korkutan köy yangını

KASTAMONU'nun Tosya ilçesine bağlı Özboyu köyünde çıkan yangında 6 ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Özboyu köyünde çıktı. Köyde oturan Bahri ve İsmail Kansız'ın yaşadığı iki katlı ahşap evin alt katında bulunan marangoz atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişiğindeki beş ev ve bir ahıra da sıçradı. Köyde paniğe yolaçan yangına kastamonu ve çevre ilçelerdeki itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında yaralanan 2 kişi ile dumandan etkilenen 6 kişi, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Görüntü dökümü:
----------------------
-Yangından görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Genel ve detay
Haber-Kamera: Emre ÇİLOĞLU / TOSYA (Kastamonu), (DHA)
ABD hedefte! 'Savaş her an başlayabilir'
Son dakika terör örgütü PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı!
İstanbul'da 'Bitcoin' operasyonu! 1 milyon 300 bin liralık vurgun
Alman vatandaşından duygulandıran Afrin yorumu
Yok artık! Karısının böbreğini gizlice sattı
CHP Parti Meclisi isim listesi belli oldu! O isim kura çekimiyle listeye girdi
Tabutu açıp kızını son kez öpüp kokladı
HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü
PTT Messenger Android İOS ve bilgisayarlar için geliyor
Siz bir de annesini görün
Dünyanın en küçük seri katili 3 can almış!
Okuyucu Yorumları 0 yorum