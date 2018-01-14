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DHA YURT Trabzon’da pistten çıkan uçak, denize 25 metre kala durdu (4)

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 15:48 | Son Güncelleme 32 dakika önce

UÇAK İÇİNDEKİ PANİK ANLARI

Ankara- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplanıp, durabilen uçakla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Tahliye sırasında, cep telefonu kamerasıyla uçağın içinden çekilen görüntülere, yolcuların yaşadığı panik anları yansıdı. Görüntülerde, mürettebatın, uçağın hızla boşaltmasını istediği yolculara eşyalarını almamaları yönünde uyarı anonsları yaptığı duyuluyor. Uçağın tahliyesi sırasında, acele edilmesi için yolcular arasında ise tartışmalar yaşandığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Uçak içinde yaşanan panik

Haber- TRABZON (DHA)

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