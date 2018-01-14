DHA YURT Trabzon'da yolcu uçağı pistten çıktı (1)

TRABZON Havalimanı'na iniş sırasında bir yolcu uçağı, pistten çıktı. Uçak pist dışındaki toprak alana girerken, kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Yolcuların tahliye edilmeye başlandığı belirtildi.

Haber: TRABZON,(DHA)