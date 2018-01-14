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DHA YURT Trabzon'da yolcu uçağı pistten çıktı (4)

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 02:06 | Son Güncelleme 2 saat önce

VALİ YAVUZ: HERHANGİ BİR SIKINTI KALMADI

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, havalimanının tedbir amacıyla uçuşa kapatıldığını, saat 01.30 itibariyle herhangi sıkıntının kalmadığını belirterek, "Yolcular tahliye edildi. Yakınları gelerek yolcuları aldı. Aracı olmayanlara araç temin edildi. Uçak indikten sonra manevra yapmadan önce kayma veya başka bir nedenden dolayı pistten çıkıyor. Şu an itibariyle havalimanı tedbir amacıyla uçuşa kapalı. İlk aşamada açılacak. Yaralımız yok. Tedbiren hastaneye başvuranlar var. Ama olayla ilgili bir yaralımız yok" diye konuştu.

YOLCULAR O ANLARI ANLATTI

Olay sırasında uçakta bulunan yolculardan Fatma Gördü, o anları anlattı. Uçağın iniş sırasında büyük bir gürültü ile savrulduğunu anlatan Fatma Gördü, "Bir anda savrulduk. Uçak ön tarafa çakıldı, arka taraf havaya kalktı. Herkes panik yaptı" dedi.

Bir başka yolcu ise, nasıl olduğunu anlayamadıklarını söyledi.

Haber: TRABZON,(DHA)

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