HABER

DHA YURT - Trafik kazasında 6 kişinin ölümüne neden olan otomobil bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 23:12 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, geçtiğimiz günlerde otomobil ile ambulansın çarpıştığı ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına karıştığı belirlenenlüks otomobil, kent merkrezinde bir binanın otoparkında bulunurken, sürücüsünün ise Gürcistan'a kaçtığı belirlendi.

KAYSERİ'de, geçtiğimiz günlerde otomobil ile ambulansın çarpıştığı ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına karıştığı belirlenenlüks otomobil, kent merkrezinde bir binanın otoparkında bulunurken, sürücüsünün ise Gürcistan'a kaçtığı belirlendi.

Kaza, geçen 25 Mart'ta Kayseri Çevre Yolu Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Malatya'dan Kayseri istikametine giden Mustafa Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Üzüm'ün şerit değiştirmesiyle otomobil, karşı yönden gelen, Malatya'ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı özel ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kaza nedeniyle yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücüsü Mehmet Üzüm (36), eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6) ve Hamza (8) ile yakınları Mustafa Üzüm (29) ve Soner Üzüm'ün (29) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay sonrası Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşanan kazada Mustafa Üzüm'ün kullandığı otomobilin, beyaz renkli bir otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçerek ambulansla çarpıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Oluşturulan özel ekip, MOBESE ve güvenlik kameralarından yola çıkarak belirlediği aynı model ve renkte 200 otomobili incelemeye aldı. İncelemede kazaya neden olan otomobilin 38 plakalı beyaz renkli lüks bir araç olduğu ve kazanın meydana geldiği gün yolda makas atarak ilerlediği belirlendi. Ekipler lüks otomobili kent merkezinde bir binanın otoparkında buldu. Otomobilin hasarlı olduğu görüldü. Aracın sürücüsünün A.Ö. olduğu ve Gürcistan'a kaçtığı belirlendi. Olayın zanlısının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Fotoğraflar

Haber: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA)

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı!
FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!
Tüm dünya bu olaya kilitlendi!Tüm dünya bu olaya kilitlendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Menbic'ten şok fotoğraflar! Teröristler şehirde kimlik kontrolü yapıyor

Menbic'ten şok fotoğraflar! Teröristler şehirde kimlik kontrolü yapıyor

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 'Şems' oluyor!

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 'Şems' oluyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da silahlı çatışma!

İstanbul'da silahlı çatışma!

30 Mart Cuma mesajları - Sevdikleriniz için farklı ve yeni resimli Cuma mesajları 2018

30 Mart Cuma mesajları - Sevdikleriniz için farklı ve yeni resimli Cuma mesajları 2018

Bayburt'ta feci kaza: Ölüler var

Bayburt'ta feci kaza: Ölüler var

Cuma namazı saat kaçta? İşte 30 Mart Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma namazı saat kaçta? İşte 30 Mart Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Süper Loto sonuçları: Tamam mı devam mı? 29 Mart Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları

Süper Loto sonuçları: Tamam mı devam mı? 29 Mart Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları

Diyarbakır'da güvenlik personeline saldıran 3 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da güvenlik personeline saldıran 3 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.