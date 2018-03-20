HABER

DHA YURT - TSK 'Afrin bugün daha huzurlu' mesajı ile yeni görüntüler yayınladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 19:42 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen ve yeniden sivil halkın dönüşlerine açılan Afrin İlçe Merkezi'nden yeni görüntüler yayınladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen ve yeniden sivil halkın dönüşlerine açılan Afrin İlçe Merkezi'nden yeni görüntüler yayınladı. TSK'nın "Afrin bugün daha huzurlu" mesajı ile verdiği görüntülerde, Türk askerinin aldığı güvenlik önlemleri ve denetimleri görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Türk askerlerinin Afrin sokaklarında aldığı güvenlik önlemleri
- Genel ve detay

Haber: Gaziantep (DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Çiftlik Bank iddiaları KKTC'li Bakan Denktaş'ı çıldırttı! 'Bu bebenin burayla ilgisi yok'

Çiftlik Bank iddiaları KKTC'li Bakan Denktaş'ı çıldırttı! 'Bu bebenin burayla ilgisi yok'

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

HSK yeni kararname yayınladı (20 Mart 2018 HSK kararnamesi isim isim tam liste)

HSK yeni kararname yayınladı (20 Mart 2018 HSK kararnamesi isim isim tam liste)

Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

DHKP-C'nin 'Ankara sorumlusu' ODTÜ ormanında yakalandı

DHKP-C'nin 'Ankara sorumlusu' ODTÜ ormanında yakalandı

Koşarak sınırı geçmişti! Yunanistan'ın 'Adanalı' kararı belli oldu

Koşarak sınırı geçmişti! Yunanistan'ın 'Adanalı' kararı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.