DHA YURT - TSK 'Afrin bugün daha huzurlu' mesajı ile yeni görüntüler yayınladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen ve yeniden sivil halkın dönüşlerine açılan Afrin İlçe Merkezi'nden yeni görüntüler yayınladı. TSK'nın "Afrin bugün daha huzurlu" mesajı ile verdiği görüntülerde, Türk askerinin aldığı güvenlik önlemleri ve denetimleri görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Türk askerlerinin Afrin sokaklarında aldığı güvenlik önlemleri

- Genel ve detay

Haber: Gaziantep (DHA)