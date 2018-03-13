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DHA YURT - TSK: BİR KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLMUŞTUR

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 21:03 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bir askerin şehit olduğu bildirildi.

TSK açıklamasında şöyle denildi: "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 13 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Haber: KİLİS (DHA)

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