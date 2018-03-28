DHA YURT -  Tunca ve Meriç nehri birleşti

Edirne ve Bulgaristan'daki aşırı yağışların ardından kentteki taşkın riski artarak devam ediyor. Debilerindeki aşırı yükselme sonucunda Meriç ve Tunca nehirlerinin suyu Meriç Köprüsü öncesi ve sonraki mevkiilerinde birleşti. DSİ verilerine göre Tunca nehri 297 metreküp/saniye olarak ölçülürken, Meriç nehri ise 1368 metreküp/saniye olarak belirlendi.

Görüntü Dökümü:

-Birleşen Tunca ve Meriç nehrinin HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ

-Belediye Başkanı ile röp.

-Vali ile röp.

Haber-Kamera:Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-