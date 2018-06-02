DHA YURT -Tunceli'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli-Merkez Kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan hava destekli operasyon sonucu 7 terörist, iki F-16 Savaş uçağıyla etkisiz hale getirildi. Tunceli Valiliği, bölgede operasyona devam edildiğini bildirdi.
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle: Tunceli-Merkez Kırsalında İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın koordinesinde yapılan hava destekli operasyonda tespit edilen 7 terör örgütü mensubu terörist, iki F-16 Savaş uçağımızla etkisiz hale getirilmişlerdir.Bölgede operasyona an itibariyle devam edilmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."
Haber:TUNCELİ,(DHA)
Yasak aşk felaket getirdi! Karısının hayatını kararttı
Nagehan Alçı'dan Ahmet Hakan için çok sert sözler: Omurgasız
Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!
Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti
Muharrem İnce kendisine hediye edilen 'Elif' tablosunu ters tuttu
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Almanya'da hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı! Polis 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum