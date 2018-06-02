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DHA YURT -Tunceli'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 09:19 | Son Güncelleme

Tunceli-Merkez Kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan hava destekli operasyon sonucu  7 terörist, iki F-16 Savaş uçağıyla etkisiz hale getirildi.

Tunceli-Merkez Kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan hava destekli operasyon sonucu 7 terörist, iki F-16 Savaş uçağıyla etkisiz hale getirildi. Tunceli Valiliği, bölgede operasyona devam edildiğini bildirdi.
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle: Tunceli-Merkez Kırsalında İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın koordinesinde yapılan hava destekli operasyonda tespit edilen 7 terör örgütü mensubu terörist, iki F-16 Savaş uçağımızla etkisiz hale getirilmişlerdir.Bölgede operasyona an itibariyle devam edilmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

Haber:TUNCELİ,(DHA)

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Tunceli'de 7 terörist etkisiz hale getirildiTunceli'de 7 terörist etkisiz hale getirildi
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