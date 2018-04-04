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DHA YURT - Tunceli'de EYP patladı; 1 uzman çavuş yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 21:26 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Çemizgezek ilçesinde askerlerin geçişi sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 uzman çavuş yaralandı.  Çemizgezek ve Hozat ilçeleri arasınaki Aliboğazı Vadisi'nde terör örgütleri TKPML, TİKKO, MLKP ve PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

TUNCELİ'nin Çemizgezek ilçesinde askerlerin geçişi sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 uzman çavuş yaralandı.

Çemizgezek ve Hozat ilçeleri arasınaki Aliboğazı Vadisi'nde terör örgütleri TKPML, TİKKO, MLKP ve PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Askerlerin geçişi sırasında teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu bir uzman çavuş yaralandı. Yaralanan asker, helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından, Hozat 51'inci Komando Tugayı ile Tunceli Jandarma Komutanlığı büynesindeki özel birlikler bölgeye sevk edildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

PÜLÜMÜR'DE PKK'LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA ÇIKTI
Tunceli'nin Pülümür ilçesi Aliboğazı bölgesinde sabah saatlerinde başlatılan ve 1 uzman çavuşun el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanmasından sonra genişletilen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekât timlerinin sık ormanlık ve sarp arazinin hâkim olduğu bölgede, kış üslenmesinde bulunan teröristlerle sağladıkları sıcak temasın devam ettiği öğrenildi. Güvenlik kaynakları, tespit edilen teröristlerin teslim olması için çağrı yapıldığını ancak çağrılara ateşle karşılık verilmesi sonucu çatışma çıktığını belirtti. Söz konusu kaynaklar, terörist grubun bulunduğu sarp kayalık alanın etrafının kuşatıldığını ve teröristlerle yakın mesafede şiddetli çatışmanın yaşandığı kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Elazığ Devlet Hastanesi önü

Haber: TUNCELİ, Kamera: ELAZIĞ (DHA)

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