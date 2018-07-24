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DHA YURT - Tunceli'de trafik kazası: 2'si ağır 21 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 04:53 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de düğünden dönenlerin içinde bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması nedeniyle meydana gelen kazada, 2 'si ağır 21 kişi yaralandı.

TUNCELİ'de düğünden dönenlerin içinde bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması nedeniyle meydana gelen kazada, 2 'si ağır 21 kişi yaralandı.
Elde edilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Tunceli il merkezinde düğüne katıldıktan sonra Pertek ilçesine bağı Günboğazı köyüne gitmek için yola çıkan Caner Yar yönetimindeki 62 Al 598 plakalı minibüs Beydamı Köyü yakınlarında saat 00.30 sıralarında şerit ihlali yapan kamyonet ile çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere 21 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan minibüs Şoförü Caner Yar ile yolculardan Ceylan İlter ameliyata alındıktan sonra, hayati tehlikesi bulunan Yar, helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmak istendi. Yar, Vali Sonel'in girişimleri sonucu Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait helikopterle Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Elazığ'da ameliyata alınan Yar'ın durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Şerit ihlali yaparak karşı şeride giren minibüse çarpan ve plakası ile ismi henüz belirlenemeyen kamyonetin şoförü ise kaza sonrası kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Caner Yar'ın helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesi
Haber-Kamera: Ferit DEMİR / TUNCELİ,(DHA)

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