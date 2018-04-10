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DHA YURT - Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı kazada yaralandı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 18:27 | Son Güncelleme

BURDUR'un Karamanlı ilçesinde trafik kazası geçiren Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı yaralandı.  GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Güvenlik kamerası) ---------------------------- -Hızla seyreden aracın görüntüsü - Aracın takla atması - Olay yerine koşan insanlar Haber: Mesut MADAN- Kamera: Burdur-DHA)

BURDUR'un Karamanlı ilçesinde trafik kazası geçiren Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı yaralandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Güvenlik kamerası)
----------------------------
-Hızla seyreden aracın görüntüsü
- Aracın takla atması
- Olay yerine koşan insanlar

Haber: Mesut MADAN- Kamera: Burdur-DHA)

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