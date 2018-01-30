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DHA YURT Türk konvoyuna saldırı: 1 sivil şehit

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 23:18 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında hareket halindeki Türk askeri konvoyuna terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda Devlet Su İşleri çalışanı Yasin Tanboğa şehit olurken, Uzman Çavuş Ömer Güneş ile DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek de yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı da saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır.

BAKAN EROĞLU: DSİ ÇALIŞANI ŞEHİT OLDU

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Devlet ve Su İşleri (DSİ) çalışanı Yasin Tanboğa'nın şehit olduğunu, yine DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek'in ağır, Uzman Çavuş Ömer Güneş'in de hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Bakan Eroğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Bugün Zeytin Dalı Harekatına katılan DSİ mensuplarımızdan Yasin Tanboğa şehit olmuş, Mahmut Pakyürek ağır şekilde, Uzman Çavuş Ömer Güneş ise hafif yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailesi ve milletimizin başı sağ olsun."

AZEZ'E 3 ROKET ATILDI

Afrin'in Marenez bölgesinden 22.00 sıralarında roketli saldırı düzenlendi. Birbiri ardından ateşlenen 3 roket mermisi, Azez kent merkezinde büyük gürültüyle patladı. Korkuya yol açan patlamamanın ardından güvenlik güçlerince yapılan incelemede roketlerin yerleşim alanlarına birkaç yüz metre mesafedeki boş arazilere düştüğü belirlendi. Yaralananın olmadığı saldırı sonrası cephe hattındaki ÖSO güçleri, Marenez bölgesindeki terör örgütü mevzilerini ateş altına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yasin Tanboğa'nın fotoğrafları

Haber:KİLİS,(DHA)

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