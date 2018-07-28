DHA YURT - TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA 'KANLI AY' TUTULMASI İZLENDİ

'KANLI Ay Tutulması' olarak bilinen ve yüzyılın en uzun ay tutulması olarak gösterilen ay tutulması, yurdun birçok noktasında ilgiyle takip edildi. Vatandaşlar ve fotoğraf meraklıları bu görsel şöleni kaçırmadı.
Ay tutulmasının özellikle Erzurum'da net görüntüler vermesi dikkat çekti. Antalya'da da ay tutulması ve şehrin simge noktaları birbirine fon oluştururken; Van, Diyarbakır ve başkent Ankara'da da ay tutulması vatandaşlarca yakından takip edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------
- ERZURUM 'KANLI AY' TUTULMASI
- ANTALYA 'KANLI AY' TUTULMASI
- VAN 'KANLI AY' TUTULMASI
- DİYARBAKIR 'KANLI AY' TUTULMASI
- ANKARA 'KANLI AY' TUTULMASI
Haber-Kamera: ERZURUM-ANTALYA-VAN-DİYARBAKIR-MALATYA-ANKARA (DHA)
Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti
Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?
Trabzon'da büyük skandal! Henüz 3 yaşında büyük şok yaşadı
Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü
Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
Tayland’da Erdoğan'a diktatör diyen spiker Phitaphon Eariyakun’u görevden uzaklaştırıldı
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Ünlü yıldız sokak ortasında aşka geldi!
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
Binali Yıldırım'dan İzmir'de yeni 'Kaf-sin kaf' sloganı