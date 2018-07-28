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DHA YURT - TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA 'KANLI AY' TUTULMASI İZLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 01:57 | Son Güncelleme

'KANLI Ay Tutulması' olarak bilinen ve yüzyılın en uzun ay tutulması olarak gösterilen ay tutulması, yurdun birçok noktasında ilgiyle takip edildi.

'KANLI Ay Tutulması' olarak bilinen ve yüzyılın en uzun ay tutulması olarak gösterilen ay tutulması, yurdun birçok noktasında ilgiyle takip edildi. Vatandaşlar ve fotoğraf meraklıları bu görsel şöleni kaçırmadı.

Ay tutulmasının özellikle Erzurum'da net görüntüler vermesi dikkat çekti. Antalya'da da ay tutulması ve şehrin simge noktaları birbirine fon oluştururken; Van, Diyarbakır ve başkent Ankara'da da ay tutulması vatandaşlarca yakından takip edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- ERZURUM 'KANLI AY' TUTULMASI
- ANTALYA 'KANLI AY' TUTULMASI
- VAN 'KANLI AY' TUTULMASI
- DİYARBAKIR 'KANLI AY' TUTULMASI
- ANKARA 'KANLI AY' TUTULMASI

Haber-Kamera: ERZURUM-ANTALYA-VAN-DİYARBAKIR-MALATYA-ANKARA (DHA)

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