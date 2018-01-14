DHA YURT 'Umut' yoğun bakımda

ANTALYA'da 10 yıl önce geçirdiği kazanın ardından felç olan ve kamuoyunda 'Umut' olarak bilinen genç, hastanede yoğun bakıma alındı.

Aksu İlçesi'nde 30 Ağustos 2008'de araç çarpması nedeniyle ağır yaralı halde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan genç, tedaviye alındı. Ailesine ulaşılamayan, tüm vücudu felç olan ve hastanede 'Umut' adı verilen gence, Gülsüm Kabadayı koruyucu annelik yapmaya başladı. Gülsüm Kabadayı, Umut ile birlikte Korkuteli ilçesine yerleşti.

Dün gece Umut'un durumunun ağırlaşması üzerine Gülsüm Kabadayı, ambulans çağırdı. Umut, gelen ambulansla Uncalı semtindeki özel bir hastaneye getirildi. Umut, buradaki müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Umut'un durumuyla ilgili bilgi veren Gülsüm Kabadayı, sütü içirdikten sonra Umut'un dilinin geriye kaydığını belirterek, şöyle dedi: "Hemen ambulansla hastaneye geldik. Karaciğerinde sorun olduğunu söylediler. Doktor ile görüştüm. Kendi kendine nefes durumu iyi, makine bağlanmadan nefes alıyor. Tansiyonu için ilaç desteği veriliyor, düşüyor. Trombosit takviyesine başlanmış. Bilinci kapalı. Düne göre nabız düştü ama normal insan seviyesinde değil. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah yardımcımız olsun."

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Umut' olarak bilinen gencin görüntüleri

Haber: Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)-

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