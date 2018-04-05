DHA YURT - Üniversitede dehşet; Soruşturma geçiren araştırma görevlisi 4 kişiyi öldürdü (3)

VALİ ÖZDEMİR: 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, araştırma görevlisi Volkan B. tarafından 4 akademik personelin tabancayla vurularak, öldürüldüğü Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde, saldırıya ilişkin bilgi aldı. Fakülte binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Özdemir, savcılığın olaya el koyduğunu belirterek, "Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde üzücü bir olay meydana geldi. Volkan B. adında araştırma görevlisi, fakültenin dekan yardımcısı ile 2 araştırma görevlisi ve fakülte sekreteri olmak üzere 4 kişiyi silahla öldürdü. Başsavcılığımız 3 savcı görevlendirdi. Olayın araştırması yapılıyor. Çok yönlü araştırma yapıldıktan sonra sebepleriyle ilgili geniş bilgi verilecek. Görevde olan bir kişiydi. Son derece üzüntülüyüz. Başsavcılığımız olaya el koydu" diye konuştu.
Eskişehir (DHA)
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Eskişehir'de üniversitede katliam! 4 öğretim üyesi öldürüldü
Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!
'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Türkiye'yi tehdit etmişti! Geri vites yaptı
Kılıçdaroğlu'ndan sanatçılara bir tepki daha: Az bile söyledim
Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı
Evine gelen erkeklere çocuklarının yanında sevgilisini sattı!
Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik
Emlak kralının 150 bin dolarlık olay cenazesi! Mücevherlerle donatıp öyle yaktılar
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum