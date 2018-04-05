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DHA YURT - Üniversitede dehşet; Soruşturma geçiren araştırma görevlisi 4 kişiyi öldürdü (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 16:52 | Son Güncelleme

PROFESÖRÜN İSYANI Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Prof.

PROFESÖRÜN İSYANI

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Ayşe Aypay, 4 akademik personelin öldüğü saldırının ardından, isyan etti. Fakülte önünde konuşan Prof. Dr. Ayşe Aypay, şunları söyledi:

"İfade vermeye gitmemiş olsaydım Volkan B.'nin 5. cenazesi bendim bugün. Neden? Neden? YÖK niçin işlem yapmadı? Rektörlük niçin işlem yapmadı? Neden yapmadılar? 1,5 yıldır defalarca verdik. Hepsinin üstüne yattılar. Bütün dilekçelerimizin üstüne yattılar. Dokundurtmadılar Volkan B.'ye. Şimdi açıklasın YÖK Başkanı, şimdi açıklasın Rektör. Volkan'ı korumanın bedelini kim ödeyecek? Kim ödeyecek? Benim eşim Volkan B.'nin iftiraları yüzünden işinden atıldı. 5,5 ay hapis yattı. Kim ödeyecek? Bir sürü arkadaşım mağdur oldu. Bütün bunlara rağmen rektörlük korudu. Sonuna kadar korudu rektörlük Volkan'ı. Rektörlük ve YÖK hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. İşlem yapmadılar. Yapmadılar. 4 tane arkadaşımız cenaze olmuş durumda. Volkan B.'nin 1 numaralı hedeflerinden biri olarak şu anda ben de 5. cenaze olarak yatıyordum. Kim ödeyecek bunu kim? Kavga dövüş taratıp sistemlere soktuk biz o dilekçeleri. Soktuk da ne oldu hiçbirine cevap alamadık. Şimdi kim verecek 4 tane mazlum canın hesabını? Volkan B. denilen gerçek anlamda vatan haini , tescilli FETÖ'cü olduğu her ifadesinde ortada olan birşeyi kimse görmek istemedi. Defalarca Volkan B.'nin yalan söylediğini söyledik. Mahkeme beraat ettirdi. Volkan'ı korudular."

ÜNİVERSİTEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Eskişehir'de, araştırma görevlisi Volkan B. tarafından Eğitim Fakültesi'nden 4 akademik personeli tabancayla vurularak, öldürülen Osmangazi Üniversitesi'nce başsağlığı mesajı yayımlandı. Üniversitenin internet sitesinden 'Çok üzgünüz' başlığıyla yayımlanan mesajda, "Bugün üniversitemiz eğitim fakültesinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda mesai arkadaşlarımız hayatını kaybetmiştir. Bu elim olayda, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Eğitim Fakültesi Sekreteri Fatih Özarmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araş. Gör. Yasir Armağan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm üniversitemiz camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

Kemal ATLAN / Eskişehir (DHA)

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