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DHA YURT Üniversitede 'Müslüman yılbaşı kutlamaz' ve 'Piyango haramdır' afişleri

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 14:33 | Son Güncelleme 27 dakika önce

KARAMAN'da, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki farklı noktalara, üniversitenin logosunun da yer aldığı 'Müslüman yılbaşı kutlamaz' ve 'Piyango haramdır' yazılı afişler asıldı. Üniversite yetkilileri, "Kanunsuz bir eylem olmadığı sürece bu tür afişlerin asılmasını onaylıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin Yunus Emre Kampüsü'nün farklı noktalarına yılbaşı kutlaması ve piyango karşıtı afişler asıldı. Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın kaşe ve imzasıyla onaylanmış olarak asılan 'Müslüman yılbaşı kutlamaz' ve 'Piyango haramdır' yazılı afişlerde, bir sivil toplum kuruluşunun yanı sıra üniversitenin logosunun da bulunduğu görüldü. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na ait bir panoda ise başka bir sivil toplum kuruluşuna ait 'Yılbaşı kutlamıyoruz' yazılı afiş asıldı.

Üniversite yetkilileri, asılan afişlerin mevzuata aykırı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

''Mevzuata aykırı olmadığı, kanunsuz bir eylem olmadığı sürece bu tür afişlerin asılmasını üniversite olarak onaylıyoruz.''

Görüntü Dökümü

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- Afişlerden detay

- Üniversiteden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN (DHA)

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