HABER

DHA YURT - Ünlü hakim kazada yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 01:44 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’nin önemli davalarına bakan emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz (74), Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE’nin önemli davalarına bakan emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz (74), Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Atatürk Caddesi’nde meydana geledi. Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Orhan Karadeniz'e, Mustafa B.’nin (25) kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Mehmet Orhan Karadeniz ağır, motosikletten düşen sürücü Mustafa B. ise hafif yaralandı.

KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Orhan Karadeniz, Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Durumu ciddi olan Karadeniz gece yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü Mustafa B.’nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

ÖNEMLİ DAVALARA BAKTI

2008 yalında emekli olan Mehmet Orhan Karadeniz, eski DEP milletvekillerinin yargılandığı dava, Sivas davası, Beyaz Enerji davası, Hizbullah ana davası, Akın Birdal suikastı, Neşter Operasyonu davası, Çankırı Valisi'ne suikast davası, Umut davası (Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy cinayetleri), Fethullah Gülen davası, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet Gazetesi’ne saldırı davalarına bakmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------
- Olay yerinden vatandaş kamerası
- Karadeniz'in sağlık fotoğrafı

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'
Cani babadan insanlık dışı işkence!Cani babadan insanlık dışı işkence!
İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmezİlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Türkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririz

Türkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririz

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Zonguldak'ta dehşet anları! Bıçakla önce vatandaşlara sonra polise saldırdı

Zonguldak'ta dehşet anları! Bıçakla önce vatandaşlara sonra polise saldırdı

Erdoğan'dan bira festivali sözleri

Erdoğan'dan bira festivali sözleri

Ümit Özat ile Şenol Güneş birbirine girdi!

Ümit Özat ile Şenol Güneş birbirine girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

Küçükçekmece'de Uber aracına ateş açıldı

Küçükçekmece'de Uber aracına ateş açıldı

Malatya itfaiyesinden Afrin ateşi

Malatya itfaiyesinden Afrin ateşi

Hatay ve Mersin'den acı haber: 2 şehit, 2 yaralı

Hatay ve Mersin'den acı haber: 2 şehit, 2 yaralı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.