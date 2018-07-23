DHA YURT - ÜNLÜ OYUNCU CAN GÜRZAP KAZADA YARALANDI

SİNEMA ve Tiyatro Oyuncusu Can Gürzap, Sapanca'daki evinin bulunduğu yerde yolun karşısına geçerken Suriye uyruklu sürücünün kullandığı motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sapanca İlçesi Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Tiyatro ve dizi oyuncusu 74 yaşındaki Can Gürzap, aracını yol kenarına park edip yolun karşısına geçmek için caddeye çıktı. Bu sırada Kocaeli yönünden gelen Suriye uyruklu sürücünün kullandığı motosiklet ünlü oyuncuya çarptı.Kanlar içinde yerde kalan Gürzap, vatandaşların ilk müdahalesi sonrası olay yerine gelen ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürzap, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, ünlü oyuncuda kafa ve göğüs tramvası olduğunu ve hayati tehlikesinin olup olmadığının henüz belli olmadığını belirterek, "Arkadaşlar değerlendiriyor. Kafa ve göğüs tranvası olduğu tespit edildi ilk aşamada. Tam olarak tomografileri falan çekilsin, beyin cerrahisi ve göğüs cerrahisi görsün net olarak bilgi verelim. Değerlendirelim şu aşamada, erken konuşursak eksik kalır" dedi. Gürzap'ın tedavisi Adapazarı'ndaki hastanede sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastaneye sevk

HABER-AZİZ GÜVENER-İSA ÇİÇEK KAMERA: AZİZ GÜVENER / SAPANCA (DHA)

