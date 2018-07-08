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DHA YURT - Uşak'ta freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2 ölü, 2'si ağır 17 yaralı (YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 00:48 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ Uşak'ta, freni boşaldığı öne sürülen demir yüklü kamyon, kırmızı ışıkta duramayarak diğer araçlara çarptı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Uşak'ta, freni boşaldığı öne sürülen demir yüklü kamyon, kırmızı ışıkta duramayarak diğer araçlara çarptı. Kazada, olay yerinde ölen çocuğun 3 yaşındaki Mustafa Eren Temel olduğu belirlenirken, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan 8 yaşındaki Melek Temel'in de yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber: Feyzi DAVULCU /UŞAK,(DHA)

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