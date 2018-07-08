DHA YURT - Uşak'ta freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2 ölü, 2'si ağır 17 yaralı (YENİDEN)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Uşak'ta, freni boşaldığı öne sürülen demir yüklü kamyon, kırmızı ışıkta duramayarak diğer araçlara çarptı. Kazada, olay yerinde ölen çocuğun 3 yaşındaki Mustafa Eren Temel olduğu belirlenirken, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan 8 yaşındaki Melek Temel'in de yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber: Feyzi DAVULCU /UŞAK,(DHA)

