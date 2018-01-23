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DHA YURT Üsteğmen Usta, Afrin'de şehit oldu (4)

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 17:33 | Son Güncelleme 14 dakika önce

ŞEHİT ÜSTEĞMEN USTA, ANTALYA'DA 4 YIL GÖREV YAPMIŞ

Şepit Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın acı haberi, Ankara'da oturan babası emekli astsubay Canpolat Usta'ya ve Antalya'da oturan eşi Saide Üstüner Usta, emekli astsubay kayınpederi Emre Üstüner ile kayınvalidesi Hülya Üstüner'e aynı anda verildi. Şehidin eşiyle birlikte oturduğu Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki evine dev Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu. Kayınvalidesi Hülya Üstüner'in 'Yavrum erken oldu. Hiç bir arada kalamadınız yavrum çok erken oldu' diyerek ağıt yakması yürek dağladı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İl Jandarma Komutanı Tahir Savran, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer de şehidin evine gelerek taziyelerini aktardı. Bir süre aileyle görüşen Vali Karaloğlu, Afrin'de devam eden mücadelenin çok çetin sürdüğünü söyledi. TSK'nın güçlü bir şekilde bu mücadeleyi gerçekleştirdiğini anlatan Vali Karaloğlu, "Şehidimiz 4 yıl Antalya Tugay Komutanlığı'nda görev yapmış. Geçen yıl buradan Kayseri 1'inci Komando Tugayı'na tayin olmuş. Oradan da Suriye'ye operasyona görevlendirilmiş. Şehidimizin eşi burada çalışıyor. Ailenin kendi kararı, yarın Ankara'da defin işlemi gerçekleştirecek. Biz aileyi buradan göndereceğiz. Allah Mehmetçiğimize güç kuvvet versin" dedi.

Görüntü Dökümü

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Vali Münir Karaloğlu'nun karşılanması

Vali ve beraberindekilerin şehit evine çıkmaları

RÖP: Vali Münir Karaloğlu

Vali Karaloğlu'nun şehit evinden ayrılması

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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